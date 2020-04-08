Starbucks приостановит работу в семи префектурах Японии из-за режима ЧС

Американская сеть кофеен Starbucks приостановит работу своих заведений на территории семи префектур Японии из-за введенного в них 8 апреля режима чрезвычайной ситуации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что кофейни закроются с 9 апреля вплоть до последующего оповещения. Приостановка работы затронет около 850 заведений Starbucks.

Введенный из-за распространения нового коронавируса режим ЧС охватывает Токио и прилегающие к нему префектуры Канагава, Сайтама и Тиба, префектуры Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и префектуру Фукуока на острове Кюсю. Их общее население - около 55 млн человек. Жителей этих семи префектур попросят без особой необходимости не покидать дома.

В Японии на данный момент насчитываются более 5,1 тыс. случаев заражения, из них около 700 приходится на долю пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего случаев инфицирования (1,1 тыс.) выявлено среди жителей Токио. Всего в Японии зафиксированы 109 летальных исходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. смертельных исходов.