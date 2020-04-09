Европа оказалась готова к кризису хуже Африки

Европа оказалась готова к наступившему экономическому кризису хуже Африки, говорится в докладе Африканского союза (AU), выдержки из которого приводит CNBC. Возможный спад ВВП континента оказался гораздо ниже, чем в большинстве европейских стран, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы провели расчеты, исходя из двух возможных сценариев развития событий: реалистичного и пессимистичного. Согласно реалистичному, общеконтинентальный ВВП по итогам 2019 года снизится на 0,8 процента. В пессимистичном варианте прописан спад на 1,1 процента.

Согласно прогнозу Африканского банка развития, составленному еще до начала эпидемии коронавируса, рост африканского ВВП по итогам года должен был составить 3,4 процента.

В качестве основной причины относительно низкого ущерба называется небольшое число зараженных коронавирусом. По состоянию на 8 апреля, на всем континенте было официально зафиксировано 10,6 тысячи случаев. Во многих странах власти не предпринимали жестких мер для сдерживания распространения инфекции и не закрывали предприятия.

При этом авторы признают, что немалая доля африканской экономики приходится на неформальный сектор, который не учитывается в официальной статистике. Спад в нем будет намного более существенным.

Ранее отдельные экономисты и профильные организации выпустили прогнозы относительно снижения ВВП европейских стран по итогам 2020 года. Германии предсказывают падение на девять процентов, Италии — на 10-15 процентов, Испании — на 3,9 процента.