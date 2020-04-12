Мадуро сообщил, что провел телефонный разговор с генсеком ОПЕК

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поговорил по телефону с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо", - написал он в субботу в своем Twitter.

Мадуро отметил, что во время разговора он поздравил Баркиндо "с его выдающейся работой в организации и историческим соглашением, достигнутым на встрече ОПЕК+, которое обеспечит стабильность на мировых рынках".

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с.

Окончательному заключению сделки помешала Мексика, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а согласилась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мехико договорился с ОПЕК+ и Вашингтоном о том, что реальное сокращение мексиканской добычи составит 100 тыс. б/ с, еще 250 тыс. б/с за Мексику сократят США.