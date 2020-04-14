Власти Японии отложили церемонии в честь нового наследного принца

Правительство Японии приняло во вторник официальное решение отложить церемонии по случаю провозглашения принца Акисино наследником престола из-за опасности заражения новым коронавирусом. На заседании кабинета, тем не менее, пришли к выводу, что их нужно обязательно провести в течение года, предположительно осенью. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает информационное агентство Kyodo.

Правительство Японии в марте объявило, что мероприятия по случаю представления стране и миру нового наследного принца Акисино состоятся 19 апреля. Главную церемонию предполагалось провести в императорском дворце в центре Токио в присутствии премьер-министра Синдзо Абэ, руководства парламента и Верховного суда. В условиях распространения инфекции на нее планировалось пригласить около 50 человек - значительно меньше, чем предполагалось ранее. Также из-за угрозы заражения был отменен торжественный банкет в честь нового наследника престола.

54-летний принц Акисино - младший брат нового императора Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая 2019 года, когда свои полномочия добровольно сложил их отец, теперь уже бывший император Акихито. Акисино стал теперь первым в очереди к трону. Вторым в ней числится его сын - 13-летний принц Хисахито.

В Токио и еще шести префектурах страны с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этой зоне уже закрыты многие увеселительные заведения, бары, другие места скопления людей. Их списки определяют губернаторы префектур, и условия выполнения режима ЧС различаются в зависимости от района.

Власти настоятельно просят население не покидать дома без особой необходимости, однако пропускная система и другие жесткие ограничения пока не вводятся.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии к настоящему моменту достигло 8,4 тыс., включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. Умерли 155 пациентов с коронавирусом.