Китай направил в КНДР группу специалистов на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Китайские власти направили в КНДР группу специалистов, в которую вошли медицинские эксперты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство Reuters. Агентство связывает эту информацию с появившимися ранее слухами о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

По данным Reuters, делегация во главе с высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) отправилась в КНДР 23 апреля.

Международный отдел ЦК КПК и МИД КНР пока не ответил на запрос Reuters о поездке и ее возможной связи со слухами о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

20 апреля телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им операции. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии у них данных о болезни Ким Чен Ына.

В четверг на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что, согласно его данным, утверждения СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности.