Япония к 19 июня снимет ограничения на передвижение по стране

Власти Японии намерены к 19 июня в несколько этапов отменить рекомендации по ограничению на передвижение жителей по стране, принятые из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Требования будут постепенно отменяться к 19 июня. Тем не менее необходимо будет принять надлежащие меры для предотвращения скопления людей в популярных туристических местах. Риск распространения вируса не сведен к нулю", - сказал он.

Согласно представленному правительством плану, рекомендации воздержаться от поездок будут сохраняться в отношении всей Японии до конца мая. С 1 июня они будут сняты в отношении всех префектур, кроме Токио, соседних с ней Канагавы, Тибы и Сайтамы, а также северной Хоккайдо. С 19 июня меры предполагается отменить полностью.

Власти страны намерены постепенно восстанавливать работу закрытых парков, музеев, театров, спортивных и других объектов. Однако им предписано первое время ограничить посещаемость с тем, чтобы она не превышала 50% от обычного уровня. Матчи бейсбольной и футбольной лиг возобновятся с 19 июня. Зрителей на стадионы начнут пускать только с 10 июля, при этом заполняемость мест не должна превышать половину от общего числа.

Закрытые детские сады и школы начнут постепенно открывать с 1 июня. То же самое касается караоке и спортивных залов. Работа ночных клубов и других развлекательных заведений должна возобновиться с 19 июня, но с возможными ограничениями на посещение, чтобы избежать излишнего скопления людей.