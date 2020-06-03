Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 30 тыс.

Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, в Бразилии превысило 30 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник вечером данные официальной статистики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации на сайте Минздрава, за минувшие сутки зарегистрировано рекордное количество смертей вследствие инфицирования - 1 262, их общее число выросло до 31 199. Причины еще 4,3 тыс. летальных исходов, которые, предположительно, также могут быть связаны с инфекцией, выясняются. С момента публикации днем ранее предыдущей сводки число новых случаев инфицирования в стране выросло на 28 936, до 555 383. Свыше 223 тыс. пациентов выздоровели, указывают в ведомстве.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 118 тыс. инфицированных и почти 8 тыс. умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (свыше 56,7 тыс. инфицированных), где из-за коронавируса умерли 5 686 человек. Третьим стала северо-восточная Сеара (более 53 тыс. инфицированных и 3 421 умерший).

Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (свыше 35,5 тыс. заразившихся и 2 933 умерших) и Мараньян (более 36,6 тыс. инфицированных и 997 умерших), а также в штатах Амазонас (почти 43,2 тыс. инфицированных и 2 102 умерших) и Пара (более 41 тыс. инфицированных и 3 040 умерших) на севере страны.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов из-за коронавирусной инфекции южноамериканская республика находится на четвертой строчке в мире после США, Великобритании и Италии. В Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.