Президент Бразилии воссоздал Минсвязи, назначив его главой зятя телемагната

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду вечером сообщил в своем аккаунте в "Фейсбук" о воссоздании в стране министерства связи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данное решение идет вразрез с прежней позицией Болсонару, ранее отвергавшего идею увеличения числа министерских портфелей в правительстве.

"Сегодня посредством исполнительного указа воссоздано министерство связи, которое будет выделено из состава Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций", - написал глава государства. Возглавит ведомство депутат федерального парламента страны Фабиу Фариа, пояснил президент. В связи с особенностями бразильского законодательства исполнительный указ главы государства, имеющий силу закона, должен быть в течение 60 дней одобрен парламентом, в противном случае он теряет силу.

Сын бывшего губернатора штата Риу-Гранди-ду-Норти Робинсона Фарии, новый министр приходится зятем бразильскому телемагнату Силвиу Сантосу, владеющему крупной частной телекомпанией SBT ("Эс-бе-те"). С 2011 года он состоит в Социал-демократической партии, относящейся к так называемой коалиции "Большого центра", традиционно поддерживающего все правительства вне зависимости от их идеологических установок. В последнее время на фоне угрозы импичмента Болсонару сблизился с этим объединением фракций в нижней палате парламента, хотя ранее был избран под лозунгами отказа от старой политики, подразумевавший предоставление ставленникам партий мест в правительстве и государственных органах в обмен на политическую поддержку законодателей.

Ранее министерство связи существовало в Бразилии с 1967 по 2016 год, после чего было объединено с министерством науки, технологии и инноваций, которое в настоящее время возглавляет первый бразильский астронавт Маркус Понтис.