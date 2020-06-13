Пекин из-за коронавируса ужесточит эпидемконтроль за импортной продукцией

Власти китайской столицы ужесточат санитарно-эпидемиологический контроль за иностранными товарами и проверку всех прибывающих из-за границы в связи с выявленной в городе вспышкой нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу пекинская газета "Синьцзинбао".

По данным издания, такое решение было принято в ходе заседания столичной комиссии по предотвращению распространения массовых заболеваний, состоявшегося накануне вечером. Кроме того, будут ужесточены проверки в отношении приезжающих в Пекин из других регионов КНР.

В пятницу вечером местная эпидемиологическая служба обнаружила коронавирус в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади". В связи с этим все супермаркеты и универмаги китайской столицы прекратили продажи лосося, значительная доля которого ввозится из других стран. В ближайшее время власти проверят на наличие вируса все местные объекты общепита. Столичная администрация уделит особо пристальное внимание инспектированию компаний, которые занимаются поставками мяса и морепродуктов.

В течение последних нескольких дней региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения зафиксировал в китайской столице семь случаев заражения - впервые за последние два месяца. За все время в городе был зарегистрирован 601 пациент с коронавирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли. Официально в медицинских учреждениях Пекина нет ни одного заразившегося без симптомов и восемь заболевших.