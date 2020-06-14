В Непале в результате схода оползня погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек стали жертвами оползней, вызванных проливными дождями на западе Непала, еще один числится пропавшим без вести, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Три тела были обнаружены в субботу после того, как оползень разрушил два дома, остальных нашли в воскресенье", - приводит агентство слова заместителя начальника управления местной полиции. Отмечается, что жилые дома оказались полностью засыпаны после схода оползня.
По данным агентства, полиция совместно с соответствующими организациями проводит поисково-спасательные мероприятия, так как под завалами может находиться еще один человек. Местный чиновник отмечает, что дожди прекратились, поэтому никаких помех проведению операции возникнуть не должно.
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