В ДР Конго продлили режим ЧП до 4 июля
Парламент Демократической Республики Конго (ДРК) утвердил в субботу продление в стране чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил конголезский информационный портал Actualite, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Чрезвычайное положение продлевается в ДР Конго пятый раз подряд по инициативе президента страны Феликса Чисекеди. Оно будет действовать до 4 июля. Конституция страны ограничивает действие режима ЧП 15-ю днями и требует согласия на его продление со стороны парламента.
На текущий день в ДР Конго выявлено 5 477 инфицированных новым коронавирусом, 121 человек умер.
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