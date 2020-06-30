TikTok полностью прекратил работу в Индии

Приложение TikTok полностью прекратило во вторник работу в Индии - спустя сутки после того, как в понедельник индийские власти приняли решение заблокировать разработанные в Китае приложения. Теперь при попытке войти в это приложение появляется уведомление, которое сообщает, что компания TikTok India выполняет решение правительства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дорогие пользователи, мы находимся в процессе выполнения директивы правительства Индии о блокировке 59 приложений, а также работаем с правительством, чтобы лучше понять проблему и изучить дальнейшие действия. Обеспечение конфиденциальности и безопасности всех наших пользователей в Индии остается нашим важнейшим приоритетом", - говорится в сообщении.

Ранее глава TikTok India Никхил Ганди в заявлении, размещенном на странице компании в Twitter, отметил, что приложение никогда не передавало информацию властям других стран, в том числе КНР.