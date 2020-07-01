По меньшей мере 2 человека погибли при атаке террористов в Индии

По крайней мере один боец сил военизированной полиции Индии и один мирный житель погибли, еще трое полицейских получили ранения в среду в ходе атаки террористов на полицейский патруль в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в районе города Сопоре в округе Барамулла.

По этой информации, боевики около 7:30 утра открыли огонь по патрульным и скрылись. Правоохранители начали операцию по прочесыванию местности и поиску боевиков.