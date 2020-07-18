Три человека погибли при обрушении здания в Пакистане

По меньшей мере три человека погибли, еще 19 пострадавших спасены из-под завалов в результате обрушения в пятницу здания зала торжеств в округе Мирпур штата Азад Кашмир в Пакистане. Об этом в субботу сообщил телеканал Geo.tv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство "Синьхуа" информировало о 15 пострадавших.

По данным телеканала, всего во время инцидента реконструкцией строения занимались более 50 рабочих. Среди погибших оказались владелец здания и его сын.