На армейский конвой на северо-востоке Мексики напали, есть погибшие

Группа вооруженных гражданских лиц на 15 автомобилях 19 июля напала на армейский конвой в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Военнослужащие ответным огнем уничтожили двоих участников атаки, при этом один солдат получил ранения, сообщил телеканал Televisa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Столкновение произошло в муниципалитете Мигель-Алеман, граничащем с США. После боя военные изъяли шесть автомобилей, в том числе один бронированный, а также несколько единиц огнестрельного оружия, включая крупнокалиберную снайперскую винтовку. Власти предполагают, что в нападении участвовали члены наркокартеля "Гольфо". В начале текущего месяца военные ликвидировали 12 боевиков другого организованного преступного сообщества (ОПС) в районе города Нуэво-Ларедо на границе с США в этом же регионе.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в минувший четверг заявил, что его правительство не будет вести переговоры с ОПС и не пойдет им на уступки. "Мы продолжим бороться с преступностью и не позволим запугивать нас", - подчеркнул глава государства.