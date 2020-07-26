На западе Монголии ввели карантин после случая бубонной чумы

Власти Монголии ввели карантинные меры на территории сомона Улиастай аймака Завхан (Дзабханский аймак) в западной части страны после выявления там нового случая заражения бубонной чумой. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, заразившийся - 39-летний мужчина, житель сомона Улиастай - поступил в больницу с лихорадкой, мышечной и головной болью. Отмечается, что за неделю до этого он вместе со своей семьей употреблял в пищу мясо тарбагана - монгольского сурка, часто являющегося переносчиком чумы. В настоящее время мужчина изолирован, находится в больнице под наблюдением врачей.

Контактировавшие с ним члены семьи помещены в домашний карантин. У них взяли анализы, результаты будут готовы в ближайшее время.

Ранее в Монголии было зарегистрировано несколько случаев заражения бубонной чумой. 14 июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка из аймака Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным монгольских властей, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана.