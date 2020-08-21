Евгений Сова назначен руководителем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан (ФОТО)

В связи с тем, что в Израиле последние полтора года довольно сложная политическая ситуация, связанная с бесконечной чередой выборов и борьбой с коронавирусом, на второй план отошли отношения парламентских группы Израиля с другими, дружественными нам странами. Одной из таких стран является Азербайджан, с которой Израиль, практически с первых же лет её существования, наладил дипломатические отношения, открыв своё сначала консульство, а потом и посольство.



И вот, спустя почти пол года после того, как Кнессет Израиля приступил к работе, пришла пора задуматься о восстановлении работ парламентских групп.

В начале третьей декады прошлого месяца, президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак направил Председателю Кнессета Яриву Левину официальное письмо, в котором призвал срочно возобновить работу парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан в связи с военными действиями в Товузском районе Азербайджанской Республики, на границе между Арменией и Азербайджаном (http://aziznews.ru/news/aziz/6552-aziz-obratilas-v-knesset-s-prizyvom-nemedlenno-vozobnovit-rabotu-parlamentskoy-associacii-izrail-azerbaydzhan.html).



Копии этого письма были отправлены также и премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаниягу, министру иностранных дел Габи Ашкенази, председателю комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузеру, а так же главе партии "Наш Дом Израиль", депутату Кнессета Авигдору Либерману, который в прошлом являлся главой парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан, а также другим депутатам Кнессета. Ознакомится с полным текстом письма (на иврите) можно на сайте ассоциации «АзИз»: http://aziznews.ru/news/aziz/6553--.html



И вот, в начале нынешней недели, депутат Кнессета от партии "Наш Дом Израиль" Евгений Сова получил официальное уведомление от председателя Кнессета Ярива Левина о назначении на должность руководителя парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан, так что сейчас можно смело утверждать, что начинается постепенное возобновление работы парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан. Тут стоит отметить, что на протяжении ряда лет главами этой группы, преимущественно, были представители партии "Наш Дом Израиль". Так и случилось в этот раз.

Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак посетил сегодня Кнессет с рабочим визитом. Первым делом он встретился с главой партии "Наш Дом Израиль" Авигдором Либерманом. Во время этой встречи Лев Спивак рассказал о нынешней ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также об организованном ассоциацией "АзИз" митинге в поддержку Азербайджана, который прошёл в израильском городе Кирьят Бялик при участии заместителя мэра этого города Нюмы Рачевского и заместителя мэра города Кирьят-Ям Адама Амилова. Митинг с участием выходцев из Азербайджана и представителей других общин прошёл именно в те дни, когда шло вооружённое столкновение на армяно-азербайджанской границе. Кроме того Лев Спивак рассказал о других проектах ассоциации "АзИз", которая не прекращает активную работу даже в период пандемии короновируса. Затем Авигдор Либерман и Лев Спивак обсудили возможности дальнейшего развития азербайджано-израильских отношений.



Затем Лев Спивак встретился с главой парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан депутатом Евгением Совой. Лев Спивак рассказал о работе проводимой "АзИз" за последние шесть месяцев, в течении которых были изданы книги на иврите, джуури, азербайджанском и русском языках, а так же о постоянной активной работе в интернете, о виртуальных встречах и лекциях. В ходе этой встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" с парламентской группой дружбы Израиль-Азербайджан. Были отмечены идеи и проекты которые возможно будет провести даже в условиях нынешних карантинных мер.

В целом, обе сегодняшние встречи стали ещё одним звеном в укреплении двусторонних связей Израиля и Азербайджана.