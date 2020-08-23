Испытания крылатой ракеты BrahMos нового поколения планируют завершить в 2023 году

Испытания крылатой ракеты BrahMos нового поколения (BrahMos-NG) планируется завершить в 2023 году. Об этом в воскресенье перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2020" сообщил представитель российско-индийского предприятия BrahMos Правин Патхак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над BrahMos-NG. Это займет еще примерно три года вместе с летными испытаниями", - сказал он.

По его словам, "предварительные результаты очень хорошие, мы пользуемся большой поддержкой реутовского НПО Машиностроения и предприятий индийской промышленности". По его оценке, у новой ракеты будет намного больше платформ, с которых она будет применяться, чем у уже существующей.

Патхак сообщил, что ракета BrahMos воздушного базирования стала первой получившей в Индии сертификат летной годности для использования с истребителей Су-30МКИ.

"Сделан большой шаг для возможного боевого применения BrahMos воздушного базирования. Это первая ракета, которая получила такой сертификат под самолет Су-30МКИ в Индии. Это была наша главная задача на 2020 год", - сказал он.

По словам Патхака, в ходе испытаний с истребителя Су-30МКИ были доказаны возможности "BrahMos воздушного базирования". Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos воздушного базирования совместной российско-индийской разработки впервые получила сертификат летной годности, что позволяет теперь их боевого применение индийскими ВВС. "Мы также развиваем возможности и характеристики BrahMos, состоящих на вооружении Сухопутных войск и ВМС Индии", - сказал он.

В реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), которое является соучредителем СП BrahMos, подтвердили ТАСС эту информацию.

В ВВС Индии для использования ракет BrahMos готовятся 40 истребителей Су-30МКИ. Дальность полета крылатой ракеты BrahMos воздушного базирования - 300 км. В ходе испытаний были выполнены шесть пусков ракет этого типа по наземным и надводным целям.