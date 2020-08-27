Стрелка из Крайстчерча приговорили к пожизненному тюремному заключению
Австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях новозеландского Крайстчерча 15 марта 2019 года, приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила радиостанция "Радио Нью Зиленд" .
"Ваши преступления настолько безнравственны, что даже если вас задержат до самой смерти, это не исчерпает требований наказания. Вы не проявили милосердия, вы не просто убийца, но и террорист. Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии", - указал в своем заключении судья Кэмерон Мандер, вынесший приговор по делу о терактах, в результате которых 51 человек погиб и 38 получили ранения.
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