В Монголии выявили третий случай смерти от бубонной чумы

Монгольские медики зарегистрировали еще один смертельный исход в результате заражения бубонной чумой. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местный департамент природно-очаговых заболеваний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 38-летний житель Завханского аймака на западе страны в августе употребил в пищу мясо сурков, вследствие чего заразился чумой и умер. При этом у 25 человек, с которыми контактировал мужчина, инфекция выявлена не была.

Ранее сообщалось о смерти 42-летнего жителя Ховдского аймака и 15-летнего подростка из Гоби-Алтайского аймака, которые также умерли в результате заражения бубонной чумой.

Одними из основных переносчиков инфекции являются грызуны, в том числе тарбаганы (монгольские сурки), мясо которых в Монголии считается деликатесом. На настоящий момент отстрел этих животных в стране является незаконным, однако многие граждане игнорируют запрет.