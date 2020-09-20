Восемь футболистов молодежной команды погибли после падения автобуса в реку в Гане
Восемь футболистов погибли в дорожно-транспортом происшествии, которое произошло в Гане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в регионе Ашанти. Автобус со спортсменами упал в реку. Шесть человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Четыре игрока находятся в тяжелом состоянии.
Команда ехала на регистрацию для участия в молодежной футбольной лиге.
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