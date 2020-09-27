Беларусь предложила ООН посодействовать устойчивому развитию стран со средним уровнем дохода

Для успешного достижения целей устойчивого развития странам со средним уровнем дохода нужна отдельная стратегия ООН по содействию им. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Беларусь продолжает последовательное движение к целям устойчивого развития на основе Повестки дня - 2030. Усилия страны направлены на достижение баланса между экономическим развитием и сохранением окружающей среды, продвижение принципов "зеленой экономики", внедрение концепции "умного города", развитие точного земледелия. Эта работа проводится с вовлечением всех заинтересованных внутри страны и в тесном сотрудничестве с международными партнерами", - рассказал министр.

По его словам, именно в партнерстве всех участников как на национальном, так и международном уровнях Беларусь видит один из ключевых факторов ускоренного выполнения Повестки дня – 2030. "Беларусь как страна со средним уровнем дохода уверена, что для успешного достижения целей устойчивого развития для этой категории государств нужна отдельная стратегия ООН (по содействию устойчивому развитию) по примеру аналогичных документов для других групп развивающихся стран", - отметил Владимир Макей.

Он подчеркнул, что "здоровье" глобальной экономики - одна из важнейших тем, и оно сегодня серьезно пошатнулось. "Пандемия грозит свести на нет все, что удалось достичь с момента принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Все более очевидной становится жизненная необходимость изменения подходов к социально-экономическому развитию в посткоронавирусное время", - считает дипломат.

Министр обратил внимание, что Беларусь поддерживает предложения, направленные на увеличение инвестиций в здравоохранение, инфраструктуру и образование, обеспечение широкого доступа к цифровым технологиям, налаживание надлежащего управления природными ресурсами. Также республика разделяет подходы, направленные на форсирование экономического оживления за счет переосмысления экономической модели в пользу "зеленой экономики".