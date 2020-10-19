В Чили манифестация в честь годовщины начала волны протестов собрала 25 тыс. человек

Около 25 тыс. чилийцев приняли участие в прошедшей в столице страны Сантьяго манифестации в честь первой годовщины начала волны протестов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Центром сбора манифестантов стала площадь Бакедано, где в прошлом году проходили самые многочисленные протесты. По данным радиостанции, в ходе манифестации наблюдались столкновения между ее участниками и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция сообщила об актах вандализма и поджоге церкви.

Ранее власти Чили призвали протестующих соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В октябре 2019 года власти Чили приняли решение увеличить стоимость проезда в метро столицы, что привело к волне беспорядков и масштабных манифестаций, участники которых протестовали против социального неравенства и действующей политики правительства. По официальным данным, погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.