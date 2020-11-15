Не менее семи человек погибли при пожаре в жилом доме в Гонконге

По меньшей мере семь человек погибли, 17 пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в воскресенье в одном из жилых домов Гонконга. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, все пострадавшие госпитализированы. Некоторым из них потребовалась реанимационная помощь.

Пожарным удалось взять возгорание под контроль через полчаса после прибытия на место происшествия, передает газета. Агентство "Синьхуа", в свою очередь, сообщило, что пожар был полностью ликвидирован в течение двух часов.

South China Morning Post отмечает, что пожар стал самым смертоносным в этом специальном административном районе Китая за последние 10 лет.