Бразильская GOL первой в мире возобновит полеты Boeing 737-8 MAX

Другие страны 8 декабря 2020 07:41 (UTC+04:00)
Бразильская GOL первой в мире возобновит полеты Boeing 737-8 MAX

Бразильская авиакомпания GOL первой в мире возобновит полеты Boeing 737-8 MAX, приостановленные по всему миру около полутора лет назад после двух авиакатастроф воздушных судов этой модели. Компания сообщила об этом в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самая крупная бразильская авиакомпания Бразилии начнет эксплуатацию MAX-8 для коммерческих перевозок с 9 декабря", - говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика. Как уточняется, до конца года планируется ввести в строй все семь самолетов этой модели, имеющиеся в распоряжении компании.

"На протяжении последних 20 месяцев мы следили за ходом самой масштабной в истории коммерческой авиации проверки безопасности, в которой участвовали регуляторы и авиакомпании со всего мира", - приводит пресс-служба перевозчика слова своего вице-президента Селсо Феррера. Отмечается, что прежде чем вернуть в строй самолеты, компания вместе с авиапроизводителем провела подготовку 140 пилотов в соответствии с требованиями Национального агентства гражданской авиации (ANAC) и Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

18 ноября ФАУ США выпустило распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. В нем отмечалось, что в добавление к распоряжению об отмене указания о приостановке эксплуатации этих лайнеров ФАУ обнародовало Директиву летной годности, конкретизирующую изменения в дизайне самолета, которые необходимо осуществить для возобновления его полетов, и выпустило уведомление о поддержании летной годности для международного сообщества, а также опубликовало требования по подготовке пилотов для полетов на самолетах этой модели.

Для возвращения лайнера "в небо", как поясняло ФАУ, американский авиарегулятор должен одобрить программу пересмотра подготовки пилотов для полетов на Boeing 737 MAX для каждого национального авиаперевозчика, использующего такие самолеты, и предоставить ему полномочия на выдачу летных и экспортных сертификатов летной надежности для всех новых Boeing 737 MAX, построенных после распоряжения о прекращении полетов.

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