Число жертв теракта на стадионе в Сомали увеличилось до 16

По меньшей мере 16 человек погибли при взрыве бомбы 18 декабря на стадионе в городе Галькайо в центральной части Сомали. Об этом сообщило в субботу агентство France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Количество жертв выросло к нынешнему утру", - заявил собеседник агентства из числа сотрудников сомалийских служб безопасности. К концу дня в пятницу были данные о 10 погибших.

Взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника на территории стадиона имени Абдуллахи Иссы незадолго до прибытия туда премьер-министра Сомали Мохамеда Хусейна Робле. Ни сам премьер, ни члены его секретариата не пострадали. В свою очередь, член командования армейскими силами в Галькайо полковник Ахмед Дахир заявил, что террорист "атаковал высокопоставленных военных, которые стояли вместе недалеко от входа на стадион".

Сомалийский новостной портал Gubjug News передал, что среди погибших - трое высокопоставленных военных, в том числе командир частями 21-й ударной дивизии в штате Галмудуг генерал Абдиазиз Кудже. Власти связывают теракт с исламистской группировкой "Аш-Шабаб".

Глава федерального правительства должен был выступить на стадионе с речью. Премьер совершает поездку по стране в рамках предстоящих парламентских и президентских выборов. Они назначены на 27 декабря текущего года и 8 февраля 2021 года соответственно.