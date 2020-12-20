У берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье у берегов Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии находился примерно в 95 км к северо-востоку от города Хатинохе на севере острова Хонсю. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных об угрозе цунами не поступало.