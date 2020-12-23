РФ направила 300 военных инструкторов в ЦАР

Россия дополнительно направила в Центральноафриканскую республику (ЦАР) 300 военных инструкторов и уведомила об этом профильный комитет СБ ООН. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявили во вторник в МИД РФ.

"Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

В сообщении отмечается, что "для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), который действует в тесной координации с подразделениями центральноафриканской армии".

Также сообщается, что решается вопрос о дополнительном усилении МООНСЦАР за счет переброски части миротворцев из Миссии ООН в Южном Судане. Также в ЦАР на основе двусторонних договоренностей направлены военнослужащие из Руанды.

Ранее сообщалось, что 19 декабря вооруженные повстанцы антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" взяли под контроль город Мбаики (административный центр префектуры Лобай), расположенный в 107 км от столицы ЦАР города Банги. Сутками ранее они захватили город Бода (в 124 от столицы страны). Активизацию повстанцев в республике связывают с запланированными на 27 декабря президентскими и парламентскими выборами.

Лидером боевиков называют бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвинило его в попытке совершить государственный переворот. Действующий президент страны Фостен-Арканжу Туадере намерен переизбраться на второй срок.

20 декабря международные партнеры ЦАР – Франция, Россия, США, Евросоюз и несколько международных организаций в коллективном заявлении призвали повстанцев и Бозизе сложить оружие.

21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле серьезно обеспокоены происходящим в ЦАР.