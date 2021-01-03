Суд признал неконституционным введение ЧП в Эквадоре из-за коронавируса

Конституционный суд (КС) Эквадора признал не соответствующим основному закону страны решение президента Ленина Морено объявить чрезвычайное положение из-за роста числа заразившихся коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Декрет президента о введении "чрезвычайного положения в условиях общественного бедствия" из-за роста числа случаев заражения коронавирусом "не соответствует конституционным нормам", говорится в решении КС. В нем отмечается, что режим ЧП вводится в том случае, когда возникает ситуация, которую невозможно решить в рамках действующих в стране законов и положений. В нынешних же условиях необходимы долгосрочные меры для решения проблемы.

Объявив неконституционным декрет президента, члены КС призвали правительство активизировать "использование согласованных превентивных механизмов [для предотвращения распространения коронавируса] в рамках действующих в стране законов".

Морено 21 декабря объявил о введении режима ЧП в связи с ростом числа заразившихся и проникновением в страну нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. В частности, власти ввели комендантский час на 15 дней с 22:00 до 04:00, было объявлено об ограничении свободы передвижения и проведения собраний.

Первый случай заражения коронавирусом в Эквадоре зарегистрирован 29 февраля. В марте власти страны приняли решение ввести режим чрезвычайного положения и закрыть границы, в мае некоторые ограничения были ослаблены. С 1 июня частично возобновлены коммерческие пассажирские авиаперевозки.

С начала эпидемии в Эквадоре зарегистрированы 214 513 инфицированных коронавирусом, более 14 тыс. пациентов умерли, 184,5 тыс. выздоровели.