Число погибших в результате авиаудара в Афганистане выросло до 18
По меньшей мере 18 человек погибли в результате авиаудара в ночь на воскресенье в афганской провинции Нимроз. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава провинциального совета База Мохаммеда Насира.
По его словам, среди погибших восемь детей, семь женщин и трое мужчин.
По данным телеканала, родственники погибших отвезли их тела в столицу провинции, город Зарандж, чтобы добиться правосудия от правительства.
Ранее телеканал сообщал о 12 жертвах авиаудара.
Лента новостей
Эльчин Иманов отмечает юбилей: Мужчина в самом расцвете сил, де-факто с современными требованиями (ФОТО)
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира
Вдохновленные Низами… - Алла Байрамова о наследии великого поэта в творчестве азербайджанских композиторов
Создана комиссия по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации - минобороны Азербайджана
На 16:00 явка на выборы президента составила 26,59%, на референдум – 26,55% - ЦИК Кыргызстана (Обновлено)
Предварительные итоги выборов в Казахстане будут объявлены завтра на пресс-конференции - Арзу Нагиев (ФОТО)