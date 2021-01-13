Президент Индонезии сделал прививку от коронавируса первым в стране

Президенту Индонезии Джоко Видодо в среду первому была сделана прививка от коронавируса, таким образом глава государства положил начало массовой вакцинации в стране. Процедура транслировалась в прямом эфире национальных телеканалов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Руководитель президентской администрации Херу Буди Хартоно отметил, что "сегодня препарат получил только глава государства, министрам будут сделана прививка в другие дни, для них составлен специальный график".

Первой вакциной, одобренной национальным агентством по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, стала разработка китайской корпорации Sinovac. По данным ведомства, промежуточные результаты испытаний показали эффективность на уровне 65,3%. Индонезия стала первой страной после КНР, которая одобрила эту вакцину.

Министр здравоохранения республики Буди Гунади Садикин во вторник в парламенте сообщил, что в ближайшие два месяца планируется вакцинировать около 1,5 млн сотрудников медицинских учреждений. Всего же, согласно оценкам правительства, прививки будут сделаны примерно 181 млн жителей Индонезии, население которой насчитывает почти 270 млн.

Джакарта в конце прошлого года получила около 3 млн доз Sinovac, в течение первого квартала ожидается поставка еще 30 млн доз, а всего же - почти 125 млн доз. Одновременно власти страны намерены подписать с Pfizer, Novavax и AstraZeneca соглашения на приобретение у каждой компании по 100 млн доз.