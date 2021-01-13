Минздрав Венесуэлы зарегистрировал "Спутник V"

Министерство здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, следует из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине", - говорится в сообщении.

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.