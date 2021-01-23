В Нигерии при взрыве машины с газом погибли 30 человек
Не менее 30 человек считаются погибшими в результате взрыва машины для перевозки газа на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщила в субботу нигерийская газета The Nation, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Газ взорвался вечером 22 января на газозаправочной станции в городе Агбор из-за утечки раздаточного шланга", - заявил очевидец событий Энтони Уокер. Взрыв был столь мощным, что пострадали более 30 домов, стоящих близко к станции. Вслед за взрывом начался пожар. Большинство людей погибли в своих домах. В больницу доставлены 17 пострадавших, у всех сильные ожоги.
Власти начали расследование инцидента. Ведется допрос персонала газозаправочной станции.
Лента новостей
Свадебные традиции и ритуалы города Шуша – праздники и концерты от 3 до 40 дней, состязания и пиршества
Госкорпорация Туркменистана заключит с иностранными компаниями контракты по закупке энергооборудования
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации сети супермаркетов Bravo военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском и Ходжавендском районах, доставлена необходимая продовольственная помощь (ВИДЕО)
Офис ВОЗ в Азербайджане провел встречу с участниками проекта по предотвращению смертей в период пандемии
Малообеспеченным студентам в Азербайджане планируется предоставить беспроцентные кредиты на образование – министр
Чиновники должны быть честными, лояльными к народу и государству, обладать профессиональными качествами – Хикмет Гаджиев
Среди военнослужащих, несущих службу в Шуше и в других освобожденных районах, царит высокий боевой дух – военный эксперт
Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie