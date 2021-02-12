В Китае запретили трансляцию BBC World News

Китайское регулирующее ведомство в четверг объявило о введении запрета на деятельность британской телерадиокорпорации BBC World News в Китае за серьезные нарушения политики теле- и радиовещания, сообщает агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Поскольку канал не отвечает установленным требованиям вещания в Китае как иностранный канал, BBC World News не разрешено продолжать деятельность на территории Китая", - говорится в заявлении Администрации национального радио и телевидения (NRTA).

"NRTA не примет заявку канала на вещание в новом году", - подчеркивается в документе без каких-либо уточнений.

По данным NRTA, выяснилось, что канал BBC World News серьезно нарушил положения по теле- и радиовещанию, а также положения управления спутниковым телевизионным каналом в репортажах, касающихся Китая.