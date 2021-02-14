В Словении три человека погибли в результате схода двух лавин
По меньшей мере три человека погибли, еще три получили ранения в результате схода двух лавин в районе Камникско-Савиньских Альп в Словении. Об этом в субботу сообщило Словенское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, первая лавина сошла в субботу около 10:30 (12:30 мск) с горы Сторжич, в результате чего два альпиниста умерли от полученных травм, два получили ранения. Оставшиеся в живых спортсмены сообщили о произошедшем властям.
Вторая лавина образовалась во время проведения спасательной операции. Один альпинист умер на месте, другой получил тяжелые травмы.
Кроме того, серьезно пострадали два сотрудника спасательных служб.
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