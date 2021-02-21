Президента Аргентины номинировали на Нобелевскую премию мира

Несколько боливийских депутатов выдвинули президента Аргентины Альберто Фернандеса в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира за то, что он помог экс-президенту Боливии Эво Моралесу покинуть страну после отставки. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Норвежский нобелевский комитет принял предложение группы боливийских депутатов выдвинуть президента Альберто Фернандеса кандидатом на Нобелевскую премию мира за "его решительные и храбрые действия, позволившие спасти жизнь" экс-главы государства Эво Моралеса, его соратников и боливийскую демократию после того, как они были вынуждены подать в отставку в ноябре 2019 года из-за госпереворота, сопровождавшегося кровопролитием", - говорится в сообщении.

В обращение к Нобелевскому комитету боливийские депутаты также отметили, что Фернандес как "юрист всегда был привержен защите прав человека в Аргентине и Латинской Америке".