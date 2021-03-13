В Боливии задержали двух экс-министров по делу о госперевороте

Бывший министр юстиции Боливии Альваро Коимбра и экс-министр энергетики этой страны Родриго Гусман были задержаны в пятницу в рамках расследования дела о государственном перевороте, который, по мнению прокуратуры, состоялся в ноябре 2019 года. Об этом сообщило Agencia Boliviano de Information, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В отношении бывших чиновников выдвинуты обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.

Ранее прокуратура выдала ордер на задержания еще трех экс-министров и Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента после отставки с поста главы государства Эво Моралеса в ноябре 2019 года. "Началось политическое преследование", - прокомментировала Аньес решение прокуратуры в своем Twitter.