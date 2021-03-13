В Боливии задержали двух экс-министров по делу о госперевороте
Бывший министр юстиции Боливии Альваро Коимбра и экс-министр энергетики этой страны Родриго Гусман были задержаны в пятницу в рамках расследования дела о государственном перевороте, который, по мнению прокуратуры, состоялся в ноябре 2019 года. Об этом сообщило Agencia Boliviano de Information, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В отношении бывших чиновников выдвинуты обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.
Ранее прокуратура выдала ордер на задержания еще трех экс-министров и Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента после отставки с поста главы государства Эво Моралеса в ноябре 2019 года. "Началось политическое преследование", - прокомментировала Аньес решение прокуратуры в своем Twitter.
Лента новостей
«Встретимся в Карабахе» - на платформе Baku Network состоялась международная конференция с участием экспертов из Грузии, России, Литвы, Молдовы, Австрии (ВИДЕО)
Высокое доверие к Азербайджану: Иностранные компании вступили в конкуренцию за восстановление Карабаха — французская газета "Lagazetteaz.fr"
Состоялась презентация книги Намика Алиева «Day.az: встретимся в Карабахе», посвященная памяти Эльхана Алескерова (ФОТО)
Потерявший обе ноги ветеран Отечественной войны Азербайджана обеспечен высокотехнологичными протезами (ВИДЕО)
При оргподдержке посольства в Баку состоялся совместный онлайн-концерт по случаю 30-летия Независимости Туркменистана
Россия отмечает конструктивный настрой Азербайджана и Армении в рамках трехсторонней рабочей группы по Карабаху
Оперативно-тактические учения ВС Азербайджана не создают рисков для стабильности в регионе - МИД России