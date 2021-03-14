Один человек погиб из-за схода лавины в Японии

Один человек погиб, двое получили легкие травмы в результате схода лавины на склоне горы Норикура в центральной части Японии. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что под снежный завал попали еще два человека, однако они смогли самостоятельно выбраться на поверхность и не получили травм.

По данным местных властей, сход лавины мог быть связан с накоплением больших объемов снега на вершине горы из-за прошедших в этом регионе обильных снегопадов.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего травмы получили несколько человек.