Верховный суд Бразилии поддержал отмену приговоров экс-президенту Луле да Силве
Верховный суд Бразилии большинством голосов поддержал отмену обвинительных приговоров бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве, сообщает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Решение суда стало ответом на апелляцию генеральной прокуратуры Бразилии, которая потребовала отменить решение судьи Эдисона Фачина об аннулировании приговоров экс-главе государства.
Отмена приговоров дает Луису Инасиу Луле да Силве право вновь баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах в 2022 году.
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