Еще в четырех префектурах Японии до 11 мая усилят меры против коронавируса
Правительство Японии расширяет зону действия усиленных мер против распространения коронавируса, добавив в нее еще четыре префектуры - Канагаву, Сайтаму, Тибу, расположенные рядом с Токио, а также префектуру Айти в центральной части острова Хонсю. Об этом в пятницу на заседании экспертной комиссии сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы добавим префектуры Канагава, Тиба, Сайтама и Айти в зону действия ужесточенных мер против коронавируса в связи с ухудшением там ситуации с распространением инфекции. Меры для указанных регионов будут действовать с 20 апреля по 11 мая. Окончательно решение будет утверждено вечером на заседании правительственного штаба", - сказал он.
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