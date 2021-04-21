Си Цзиньпин по приглашению Байдена примет участие в саммите по климату
Председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью на саммите по климату. Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По приглашению президента США [Джо] Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля по видеосвязи примет участие в саммите по климату и выступит с важной речью", - приводит текст ее заявления агентство "Синьхуа".
США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
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