Си Цзиньпин по приглашению Байдена примет участие в саммите по климату

Председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью на саммите по климату. Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По приглашению президента США [Джо] Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля по видеосвязи примет участие в саммите по климату и выступит с важной речью", - приводит текст ее заявления агентство "Синьхуа".

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.