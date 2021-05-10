Украина получила 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac
Новая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз прибыла в киевский аэропорт Борисполь. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Только что в Борисполе приземлились еще 500 тыс. дозы вакцины CoronaVac от биотехнологии Sinovac", - написал он. Степанов добавил, что Украина в итоге уже получила 1,215 млн доз этого препарата из заказанных 1,9 млн доз.
Первая партия в 200 тыс. доз прибыла в Украину 25 марта, врачи начали использовать препарат 13 апреля. Вторую партию в объеме 500 тыс. доз государство получило 30 апреля.
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