У побережья Хоккайдо японское судно столкнулось с российским

Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном у побережья острова Хоккайдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В результате произошедшего три японских рыбака находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

По данным агентства, из-за столкновения японское судно перевернулось.

Согласно информации, водоизмещение российского судна "Амур", с которым произошло столкновение, составляет 662 тонны. Водоизмещение японского судна - 9,7 тонны. Инцидент произошел в Охотском море, в 23 км от побережья острова Хоккайдо.