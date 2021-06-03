Хакеры совершили кибератаку на системы транспортного управления Нью-Йорка

Компьютерные системы транспортного управления Нью-Йорка в апреле подверглись кибератаке, она была совершена хакерами, которые могут быть связаны с властями КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New York Times.

По ее данным, злоумышленникам не удалось получить доступ к системам, отвечающим за движение вагонов метро, поэтому безопасности пассажиров ничего не угрожало. Указывается, что хакеры также не получили доступ к личной информации пассажиров. Всего, по подсчетам управления, хакеры смогли взломать три из 18 компьютерных систем управления.

Как сообщила газета, в документе отмечается, что ущерб от киберинцидента был незначительным.

Министерство внутренней безопасности США, которое занимается расследованием происшествия, отказалось прокомментировать изданию данную информацию.