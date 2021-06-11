Официальный визит Зеленского в США и встреча с Байденом планируются на конец июля

Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США и встреча с американским лидером Джо Байденом планируются в конце июля. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Официальный визит президента Украины [в США] планируется на конец июля", - сказал он в эфире "Украина-24".

По словам дипломата, в ходе визита планируются переговоры с Байденом и ряд других важных встреч.