Запуск китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" запланировали на 17 июня

Китайское национальное космическое управление (CNSA) 17 июня планирует осуществить запуск корабля "Шэньчжоу-12" к орбитальной станции КНР. Об этом сообщило в среду Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запуск планируется осуществить 17 июня в 09:22 по местному времени (05:22 GMT+4)", - рассказал на пресс-конференции помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин.

По его словам, главная задача миссии - обеспечить обслуживание и провести тестирование создаваемой на орбите Земли китайской космической станции.

Старт будет осуществлен с космодрома Цзюцюань. Для вывода аппарата на орбиту планируется использовать ракету-носитель CZ-2F.