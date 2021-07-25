В Сомали начались выборы в верхнюю палату федерального парламента

Выборы в верхнюю палату федерального парламента Сомали начались в воскресенье, открыв тем самым электоральный процесс, который должен завершиться 10 октября избранием президента страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

В столице страны Могадишо и других крупнейших городах Сомали приняты чрезвычайные меры безопасности. Накануне террористическая группировка "Аш-Шабаб" пригрозила расправой участвующим в выборах лидерам общин, отмечает радиостанция.

Выборы в Сомали являются непрямыми и многоступенчатыми. Система избрания депутатов федерального парламента и главы государства, ключевую роль в которой играют крупнейшие общины страны, действует более 50 лет.

В ходе голосования в верхнюю палату федерального парламента региональные парламенты должны избрать 54 сенатора. При этом 52 места закреплены за четырьмя крупнейшими общинами Сомали. Начавшиеся выборы в верхнюю палату продлятся четыре дня и завершатся 28 июля. С 12 сентября по 2 октября пройдут выборы в нижнюю палату федерального парламента - Народную палату. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначат делегатов, которые затем выберут 275 членов нижней палаты парламента. За каждой областью и влиятельной общиной закреплено определенно количество мест. Так, Могадишо направляет в нижнюю палату 51 депутата.

Результаты выборов будут объявлены в период между 20 сентября и 5 октября. Приведение к присяге новых депутатов парламента назначено на 7 октября. Через три дня - 10 октября - состоится заседание обеих палат парламента, на котором, как ожидается, будет избран на предстоящие пять лет президент Федеративной Республики Сомали. Действующий глава государства Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил, что выставит свою кандидатуру на президентские выборы.