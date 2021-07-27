Мексика отправит на Кубу два судна с гуманитарной помощью

Правительство Мексики отправит на Кубу два судна с медикаментами и продуктами питания в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил в понедельник президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из героического города Веракрус, который так много связывает с Гаваной и Кубой, выйдут два корабля ВМС Мексики с кислородом, продуктами питания и лекарствами", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы приняли решение проявить солидарность в условиях блокады, цель которой является политически подчинить народ и правительство Кубы. Мы приняли решение помочь", - добавил президент Мексики. Он также призвал другие страны выступать с требованием снять санкции, наложенные США на Кубу.

По данным газеты Milenio, суда могут выйти из порта во вторник.