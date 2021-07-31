В Токио обновлен максимум суточных заражений коронавирусом

Власти Токио, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 4 058 случаев заражения новым коронавирусом, что стало очередным максимумом. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в субботу столичной администрацией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в четверг - 3 865 случаев.