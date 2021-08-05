В Бангладеш 17 гостей на свадьбе погибли от удара молнии
По меньшей мере 17 участников свадебной церемонии погибли в Бангладеш после удара молнии, сообщает BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Еще четырнадцать человек, включая жениха, получили ранения. Невесты на свадьбе не было.
Группа высаживалась из лодки в прибрежном городе Шибгандж, направляясь к дому невесты, когда их застигла гроза. Местные жители сказали, что в группу попало несколько молний.
Каждый год сотни людей по всей Южной Азии погибают от удара молнии. В 2016 году Бангладеш объявила удары молнии стихийным бедствием. В мае 2016 года от ударов молний погибло более 200 человек.
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